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Rıdvan Dilmen kötü haberi açıkladı! Vedat Muriç...

Rıdvan Dilmen kötü haberi açıkladı! Vedat Muriç...
Rıdvan Dilmen kötü haberi açıkladı! Vedat Muriç...

Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'in geçtiğimiz hafta kendisine 5 hafta oynayamayacağını söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen golcü oyuncu ile konuştuğunu ve 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağını söyledi.

'5 hafta yokum hocam' 

Geçtiğimiz hafta golcü oyuncuyu aradığını ifade eden Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. MR'ı bozar diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu" dedi.

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