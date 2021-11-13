Rıdvan Yılmaz: “Ayaklarımız yere basıp sakin bir şekilde kazanmak istiyoruz“

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden millilerde futbolcu Rıdvan Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş ile milli takıma adım attığını söyleyen Yılmaz, “İlk başta heyecanım vardı. Zaman zaman burada oldukça heyecanımı yendim diyebilirim. Norveç bir tane gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabeyden bilgiyi aldık, git git diye söyledi bana.

sYendi diye sandım Norveç ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Hocamızın dediği gibi ayaklarımız yere basıp çok sakin bir şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunmadı odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey bize Trabzon havası açtı, onlarla eğlendik, en iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok mutlu, çok gururluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu ve geride bekledim. Yoksa direkt başlarsam riskli olabilirdi. Kenan hocanın talebiyle atağa çıkmam söylendi ve onun sayesinde gerekeni yaptım“ dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort