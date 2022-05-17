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Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları

Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları

Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları - Tıkla İzle

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi. Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

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