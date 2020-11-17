Riskli gruplar mutlaka ınfluenza aşısı yaptırmalı

Açıklamasında, önümüzdeki kış mevsiminde belirtileri birbirine çok benzeyen influenza ile Covid-19'un karıştırılacağını, benzer vakalar görüleceğini ifade eden Dr. Önder Akkaya, “İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığıdır. Her yaş grubunda görülen bazı riskli gruplarda ağır seyretmekte ve daha fazla ölümlere neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Titreme ile yükselen ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik influenza hastaların çoğunda görülen belirtilerdir” diyen Dr. Önder Akkaya, içeriği her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen mevsimsel influenza aşısının önemli ölçüde koruyucu özelliği olduğunu söyledi.

Akkaya açıklamasını şöyle tamamladı: “Aşağıda belirtilen durumlara sahip olanlar başta olmak üzere tüm çocuk ve erişkinlerin grip aşısı yaptırması, Covid-19 pandemisi sürecinde önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle bu risk grupları şunlardır; 65 yaş ve üzerindeki kişiler, Gebeler ve lohusalar, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler, Diyabet hastalığı dâhil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, Astım dâhil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, Kronik böbrek hastalığı olanlar, Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar, Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immünsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları), Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar, Morbidobez olanlar (Vücut Kitle İndeksi VKİ 40 kg/m2 ). 6-59 ay arası çocuklar, Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda çalışanlar, Sağlık personeli ve sağlık kurumlarında çalışanlar, Kronik bakım gerektiren nörolojik hastalığı olanlar grip aşısı yaptırmalıdır.”