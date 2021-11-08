İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Riskli gruptaki iki arkadaş otobüste seyahat ederken yakalandı

Riskli gruptaki iki arkadaş otobüste seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki arkadaş otobüste seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale'de otobüste seyahat ederken tespit edilen korona virüsü temaslısı iki arkadaşa ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer liradan 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Riskli gruptaki iki arkadaş otobüste seyahat ederken yakalandı - Tıkla İzle

Ankara'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden iki arkadaş, E.S. ile A.K'nin korona virüsü (Covid-19) temaslısı olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan iki arkadaşa ve HES kodu sorgulamadan yolcu kabul eden firmaya 4 bin 50'şerden toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Hasan Ay
 

İLGİLİ HABER
Başakşehirde bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı
İLGİLİ HABER
İstanbulda sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45i gördü İstanbul’da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45’i gördü

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.