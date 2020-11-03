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Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimliğinden iki kadının cansız bedeni çıkartıldı

Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimliğinden iki kadının cansız bedeni çıkartıldı
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimliğinden iki kadının cansız bedeni çıkartıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cansız bedeni çıkartıldı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu.

Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimliğinden iki kadının cansız bedeni çıkartıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu.

Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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