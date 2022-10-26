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Rıza Çalımbay, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak

Rıza Çalımbay, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak
Rıza Çalımbay, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynayacakları müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 28 mücadeleye çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası karşılaşmasında görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Oğuzhan Sarzep

 

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