Rıza Çalımbay: 'Biz hariç herkes şampiyonluk adayı'

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden lider Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş deplasmanından mutlaka puan ya da puanlar almak istediklerini ve bu şekilde geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Kolay olmayacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kalınca da mücadelemiz arttı. Güzel 2 gol bulduk ilk yarıda. 10 kişi kalınca daha çok pozisyona girdik. Paslaşmayı daha iyi yapabilsek daha farklı olabilirdi. Oyun disiplininden kopmadan mücadele ettik. Beşiktaş ölü toptan çok gol atan bir takım. Bu noktada da dikkatli olduk. İyi bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ı burada yenmek çok önemli. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bur takım. Önümüzde birçok maç var ve bunların hiçbirisi kolay değil. Elimizden geldiğince iyi şekilde mücadele edip ligi iyi bir noktada bitirmek için her şeyi yapacağız” dedi.

“Biz hariç herkes şampiyonluk adayı”

Kendilerinin şampiyonluk adayı olmadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, “Daha 16 maç var ve hepsi de zor maçlar. Çoğu takım beklenmedik anlarda puanlar kaybedecek. Düşmeye oynayan takımlar da olacak ve esas zor maçlar bundan itibaren başlayacak. Biz hariç herkes şampiyonluk adayı. Biz maç maç bakıyoruz ve her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Perşembe kupa maçında Malatya'yı yenmek istiyoruz. 4-0 avantajımız var ama iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Pazar günü de Rizespor maçımız var. Maç maç bakıyoruz” dedi. Futbolcuların gelişimine katkısıyla ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli hoca, “Ben Beşiktaş altyapısından yetiştim ve Serpil Hamdi Tüzün gibi çok değerli hocalardan birçok şey gördük. Ben 10 sene önceki Rıza Çalımbay değilim, kendimi çok geliştirdim. Bugün orta sahamızdaki oyuncularımız sadece defans yapmıyorlar. Top bizdeyken hücuma katkı yapıyorlar. Ziya'yı o bölgede ilk oynattığımızda Fenerbahçe maçında, bize çok tepki gelmişti ama 1 gol 1 asistle oynadı. Fatih de bugün çok iyi bir pas verdi golde. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız ve mütevazı bir takımız. Geniş bir kadromuz da yok. Belki 1-2 transfer daha yapabilirsek takviyemiz olabilir. Oyuncularımızı da geliştirmek zorundayız” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Beşiktaş benim için bambaşka bir yer”

Transferin gözde isimleri Emre ve Mert Hakan'la ilgili konuşan Rıza Çalımbay, kendileriyle uzun süre konuştuklarını söyleyerek, “İkisi de devre arasında bir takıma giderlerse uyum süreci ve zorluklar yaşarlar. Bana göre Emre ve Mert Hakan bir yere gitmeyi hak ediyor ama devre arası giderlerse onlar için iyi olmaz. Gidecekleri takımda güzel bir hazırlık dönemi geçirip daha iyi uyum sağlarlar. Bunu konuştuk ve onlar da kabul ettiler. Bunu sürekli konuştuk kendileriyle. Burada kalırlarsa da kapasitelerinin üzerine çıkmaları gerekiyordu, bunu da yapıyorlar. 6 ay sonra mukaveleleri bitiyor, inşallah iyi yerlere giderler” diye konuştu. Samet Aybaba'nın ‘Beşiktaş'ta Ben sportif direktör, Rıza Çalımbay da hoca olsa olmaz mı' sözleriyle ilgili de konuşan Çalımbay, “Samet Abi'den kaptanlığı almıştım ben Beşiktaş'ta. Bayern Münih'te futbolcusu başkan oldu, hoca oldu, sportif direktör oldu. Türkiye'de neden olmasın. Şu anda en çok antrenör Beşiktaş'tan var. Hep arkadaşlarımıza karşı oynuyoruz. Beşiktaş benim için bambaşka bir yer. Buranın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören oyuncu bendim. Burada çalışmak tabii ki ayrı bir durum. Ancak şu anda doğup büyüdüğüm Sivas'ta çok büyük sorumluluğum var. Şu anda burada çok büyük sorumluluğum olduğu için ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Önümüzde birçok maç var, ne şampiyonluk ne de başka bir şey söz konusu çünkü biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş