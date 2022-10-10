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Rıza Çalımbay: 'Bu galibiyetin arkasını getirmeliyiz'

Rıza Çalımbay: 'Bu galibiyetin arkasını getirmeliyiz'
Rıza Çalımbay: 'Bu galibiyetin arkasını getirmeliyiz'

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Bu galibiyetin arkasını getirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, taraftarların da takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Rıza Çalımbay: 'Bu galibiyetin arkasını getirmeliyiz' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir'i Sabia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam “Son dönemde oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi. Çok iyi organize olduk. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Başakşehir hem ligde hem Avrupa'da çok başarılı ve iyi bir kadroya sahip. Bütün tedbirlerimizi aldık ve iyi bir galibiyet aldık. Bundan önce talihsiz beraberlik ve mağlubiyetler almıştık, bunu telafi ettik ama sadece bir maç kazandık. Bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Bütün amacımız hem Avrupa hem de ligde gidebildiğimiz kadar gitmek ve arkasını getirmemiz gerekiyor” dedi. Gradel'in yedek başlaması hakkında da konuşan Çalımbay, “Gradel hemen hemen her maçta oynadı. Bu nedenle dinlenmesi gerekiyordu bir süre. Hatta bugün mecbur kalmasaydım oyuna almayacaktım. Birçok maç oynayacağız. Lig var, kupa var. Bıkkınlık, yorgunluk olabilir diye dinlendirdik kendisini ve tam da zamanında oyuna aldık” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

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