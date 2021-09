Rıza Çalımbay: 'Bugün takımımız mükemmel mücadele etti'

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bizim burada tek düşüncemiz puan ya da puanlar almaktı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi gidiyordu ve çok da iyi transferler yaptı. Baktığımızda kadrodaki birçok oyuncuyu tanımıyorduk ve zor bir maç oldu. Çok çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik ama ofansta çoğalmamız gerekiyordu. Son pasları daha iyi yapmamız gerekiyordu. Güzel bir maç oldu. Sivasspor olarak ne oyunu çirkinleştirecek bir şey yaptık, ne katı defans yaptık. Benim çalıştırdığım hiçbir takım bunu yapmaz. İleride çoğalamadık ama baktığınızda mükemmel bir mücadele oldu. Girdiğimiz pozisyonlarda biraz daha dikkatli olsaydık iyi bir netice alırdık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de iyi mücadele ettik ve gol atmaya çalıştık” dedi.

“Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi”

Maçta yaşanan sakatlık durumlarıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay, “Sakatlıkların durumunu hakem arkadaşın ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Hatta Serdar kenara geldi ve ben konuştum Serdar ile 'Kafamı vurdum, kusacağım' dedi. Ona rağmen oynamak zorunda kaldı. Bugün maç temaslı geçti. Bugünkü karşılaşmada oyunun durması gayet normal. Ama öbür türlü de hakemlerin bunu ayırması gerekiyor. Taraftar bunlara tepki gösterebilir ama bizim takımda yaşanan sakatlıkların hiçbirisi zaman kazanmak için değildi. Hatta bizim bir oyuncumuz yerde yatarken, diğer oyuncumuz atağa kalkmaya gidiyordu. Diğer maçlarda tabii ki hakem arkadaşlar bunlara izin vermezse iyi olur” açıklamasını yaptı.

“Milli takım her şeyin üzerinde gelir”

A Milli Takım'ın başına geçecek teknik adamlar arasında gösterilmesiyle ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, “Milli Takım'dan teklif almadım ama Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Ben yıllarca kaptanlık yaptım, her kategorisinde oynadım. Görev verilirse seve seve gidilir. Bir an önce hocanın belirlenmesi gerekiyor çünkü final maçları var. Ben olurum ya da olmam, bir an önce belirlenmesi gerekiyor ve kesinlikle içimizden birisinin olması gerekiyor. Bu maçlarda ters bir durum oluşursa işler kötü olur. Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Mukavelem vardır ama yoktur önemli değil. Askersin ve seni savaşa çağırıyorlar, bu bunun gibi bir durum. Ama göreve çağırılırsam hayır demem mümkün değil. Ama dediğim gibi bir an önce bir arkadaşımızın göreve gelmesi gerekiyor. Ben futbolculuk hayatımda da ne varsa vermiştim, şimdi de her şeyimi veririm. Mustafa hocamla beraber çalışmıştım daha önce. İşin özü hangi arkadaşımız olursa elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“İstediğimiz oyuncuyu değil, paramızın yettiğini alıyoruz”

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dönemlerdeki en iyi transferlerini yaptıklarını ifade eden Çalımbay, “Şimdi bizleri bu takımlarla kıyaslayıp yanışa girmemiz büyük başarıdır. Onların aldığı 1 oyuncunun maliyetiyle biz takım kuruyoruz. Bonservis bedeli olmayan isimlere yöneliyoruz öncelikle. Alacağımız arkadaşları, çok iyi seyrederek alıyoruz. Ama tabii ki onların hedefleri daha farklı. Biz 2 senedir Avrupa Kupaları'na katılıyoruz. Ama biz kulübün dengelerini bozmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz, paramızın yettiği oyuncuları alıyoruz. Bizim açımızdan bu durum daha güzel” diyerek sözlerini tamamladı.

