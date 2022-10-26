Rıza Çalımbay: 'Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Bu grubun son maçlarına geldik. Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Yarın ki maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim. Kendi sahamız da su. Kazanmamız gerekiyor. Bütün her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. CFR Cluj iyi bir takım. Güçlü ve fizik olarak iyi bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zorlandık. Çok da iyi mücadele ettik” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

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