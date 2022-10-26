İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rıza Çalımbay: 'Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor'

Rıza Çalımbay: 'Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor'
Rıza Çalımbay: 'Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor'

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının beşinci maçında yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Yarın ki maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim” dedi.

Rıza Çalımbay: 'Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor' - Tıkla İzle

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Bu grubun son maçlarına geldik. Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Yarın ki maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim. Kendi sahamız da su. Kazanmamız gerekiyor. Bütün her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. CFR Cluj iyi bir takım. Güçlü ve fizik olarak iyi bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zorlandık. Çok da iyi mücadele ettik” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.