Rıza Çalımbay: 'Gruptan çıkacağımıza inanıyorum'

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim için en önemli maç"

Grup mücadelelerine iyi başladıklarını dile getiren Çalımbay, "Önce Slavia Prag beraberliği daha sonra CFR Cluj'u yendik. Özellikle Romanya'da oynadığımız maçta ne kadar eksik olursak olalım gayet iyi mücadele ettik. İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes bu takımı küçümseyebilir. Herkes zayıf takım diyebilir ama öyle değil. Kendi ülkesinin şampiyon takımı. Yardımcı hocamızı da gönderip maçlarını seyrettirdik. Analiz de yaptık, çok iyi bir takım. Zorlanacağımız bir maç olacak, kolay bir maç değil. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan



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