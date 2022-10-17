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Rıza Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Rıza Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Rıza Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Giresunspor’u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, “Kazanmamız için atak oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İstediğimiz taktiği mükemmel şekilde yaptık. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti” dedi.

Rıza Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mücadele iyi oldu. Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Başakşehir maçında da çok iyi oynadık. Bizim kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu. İyi bir şekilde oynadık. Güzel bir şekilde de bitirdik. Kazanmamız için atak oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İstediğimiz taktiği mükemmel şekilde yaptık. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan
 

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