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Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı

Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı
Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi, antrenman öncesi masa tenisi oynayarak stres attı.

Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı - Tıkla İzle

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolculardan Uğur Çiftçi masa tenisisinde karşı karşıya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı masa tenisi müsabakasında Çalımbay ile Çiftçi kıyasıya mücadele ederek stres attı.

Kulübün sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılan masa tenisi videosu kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı. Kulüp tarafından yayınlanan paylaşıma, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile futbolcumuz Uğur Çiftçi antrenman öncesi masa tenisi oynadı. İkili yeşil sahada ki başarısını masa tenisine de yansıttı" notu eklendi.

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz

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