Rıza Çalımbay; Süper Lig'de şampiyon Başakşehir

Beykent Üniversitesi Hadımköy yerleşkesinde gerçekleşen panelin moderatörlüğü Haldun Domaç tarafından yapıldı. Soru cevap şeklinde ilerleyen panelde Beşiktaş'ın efsane kaptanı atom karınca lakaplı Rıza Çalımbay Türk futboluna, futbolcularına ve teknik direktörlerine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

“Konyaspor'dan gereksiz mazeretten dolayı ayrıldım”

Beykent Üniversitesi öğrencileri ile buluşmaktan ve gençlerle futbolu konuşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan teknik direktör Çalımbay, “Futbolda merak edilen çok şey var. Şu anda dünyaya baktığınızda en fazla seyredilen sporların başında geliyor. Bundan dolayı ilgi ve merak yoğun oluyor” dedi.

Süper Lig'de bu sezon çalıştırdığı Konyaspor'dan ayrılık sürecini değerlendiren Çalımbay, “Bizim beklemediğimiz birkaç durum oldu. Gidişatımız gayet iyiydi. Son maçımızı da almıştık ve çok iyi durumdaydık. Bir anda yönetim bir karar verdi ve bana bir gerekçe sundu. Bana göre gereksiz bir mazeretti, ama ben de kabul ettim. Bu şekilde yollarımızı ayırdık. Beklemediğimiz bir şeydi, çünkü iyi bir gidişatımız vardı. Güzel de bir istikrar yakalamıştık, ligde son maçımızı da kazanmıştık. Bazen böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. İstemezdik ayrılmayı ama böyle bir şey istendiğinde de benimde orada durmam mümkün değildi” şeklinde konuştu.

“Süper Lig'de şampiyon Başakşehir'”

Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'in avantajı olduğunu vurgulayarak, “Başakşehir'in çok büyük bir avantajı var. Çünkü Başakşehir puan kaybetse de telafi etme şansı var. Bu haftada belli oldu zaten. Başakşehir, Beşiktaş'a yenildi ondan sonra 3 puan kaldı derken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kalması avantajından faydalandı. Beşiktaş maçı onlara bir ders oldu. Çok dikkatli olmaları gerektiğini anladılar” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye'de iyi oynayan takım yok”

Kendisine göre Türkiye'de iyi oynayan futbol takımının olmadığını söyleyen Çalımbay, Şuan sezonlar arasında ki en kötü sezon. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Bir takım bir bakıyorsunuz düşmeye oynuyor, daha sonra iki maç oynuyor yükselişe geçiyor. Bundan dolayı istikrarlı giden hiçbir takım yok” dedi.

“Teknik direktörün başarısı çok önemli”

Bir teknik direktörün çalıştırdığı takımdan ayrılıp bir süre sonra tekrar aynı takıma dönmesi durumunu yorumlayan Rıza Çalımbay, “Teknik direktörlerin başarısı çok önemli. Çalıştırdığı eski takımına dönmemesi için bir sebep yok. Örnek vermek gerekirse Fatih hoca, İtalya'da çalışıyordu daha sonra tekrar Galatasaray'a geri döndü. Kendisine bir toplantıda bu konuyu sorduğum zaman bana; ‘Galatasaray'dan çok iyi bir teklif geldi bende döndüm' dedi. Bir teknik direktör çalıştırdığı takıma iyi bir izlenim ve başarı bıraktıysa geri çağırıldığın da tabi ki dönebilir” şeklinde konuştu.

“Rıza hoca ile ilgili bir hamle duyarsak şaşırmayalım”

Rıza Çalımbay'ı ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Görevlisi aynı zamanda spor yorumcusu Haldun Domaç, “Beşiktaş'ta futbola başlayıp orada futbolu bırakan, 20 yılını Beşiktaş'a vermiş, daha sonra teknik adamlık sürecine geçmiş önemli bir isim. Önümüzde Beşiktaş ile ilgili bazı konuşmalar var. Bizde bu konuyu Beşiktaş'ın içerisinden yetişmiş önemli isim olan Rıza Çalımbay ile konuşmak istedik bu konuyu ve Türk futbolunu. Sezon sonunda da Rıza hoca ile ilgili bir hamle duyarsak şaşırmayalım” dedi.

DUHA ŞEKEROĞLU - MEHMET BAL