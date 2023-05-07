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Rıza Çalımbay: 'Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti'

Rıza Çalımbay: 'Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti'
Rıza Çalımbay: 'Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mustapha Yatabare’nin maçın önüne geçtiğini söyledi.

Rıza Çalımbay: 'Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız puan ve puanlar almaktı. Maalesef arkadaşımızın yapmaması gereken bir hareketle 10 kişi kaldık. Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın ön planına çıktı. Onlar daha hırslı, daha iyi mücadele ettiler. Öyle maçlarda takımı yalnız bırakmak yanlış bir şeydi. 10 kişi de bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün ofansif arkadaşları oynattık. Bugün şanssız günlerden biri yaşandı. Futbolda galibiyet, mağlubiyet hepsi olabilir. Mağlubiyet aldığımız için üzgünüz. Bu sezon bizim için baya yorucu oldu. Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirip ondan sonra bakacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç

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