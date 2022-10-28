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Rıza Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Rıza Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'
Rıza Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, CFR Cluj maçının ardından, “Ben burada sorumluluğumu iyi şekilde bitirmem gerekiyor. Çok büyük başarı da gösteriyoruz. Ben takımımla gurur duyuyorum” dedi.

Rıza Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Bu grupta büyük çekişme vardı. Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Final maçıydı. Arkadaşlarımıza da anlattık ve onlar da bilincindeydiler. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İyi mücadele ettik. CFR Cluj çok iyi ve çok fizikli bir takım. Bundan önce oynadığımız maçta rakibi tanıdığımız için iyi analiz ettik. Attığımız gollerin hepsi çok güzeldi, mükemmel bir maç oynayarak maçı bitirdik. Gruptan çıkmayı garantiledik. Şuan da Slavia Prag maçını kazanıp gruptan lideri olarak çıkmak istiyoruz. Şu an hedefimiz 3 gün son oynayacağımız Antalyaspor maçı” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol
 

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