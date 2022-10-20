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Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız'

Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız'
Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız'

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin, “Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız' - Tıkla İzle

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen Çalımbay, “En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Hem iyi oynadık hem de güzel şeyler yaptık. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Balkani maçını da mutlaka kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Rakibimiz bir ara bayağı yüklendi bize. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik. Kazanmamız gereken maçlardı” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden
 

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