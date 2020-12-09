Rıza Çalımbay'dan Başakşehir'e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Bu olayın ardından Başakşehir'e her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay paylaştı. Çalımbay, sosyal medya hesabındaki mesajında, “Dün gece yaşanan olayı şiddetle kınıyorum. No to racism! Respect!” yazdı.

Oğuzhan Sarzep

