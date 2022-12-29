Rıza Çalımbay'dan hakeme tepki

Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi. Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar'a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay'ın moralsiz olduğu görüldü. Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.

Oğuzhan Sarzep



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