Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 27. randevusu Ballkani'yle

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 26 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Oğuzhan Sarzep







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