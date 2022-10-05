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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 27. randevusu Ballkani'yle

Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 27. randevusu Ballkani'yle
Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 27. randevusu Ballkani'yle

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü karşılaşmasında Kosova ekibi Ballkani ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 27. maçına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 26 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Oğuzhan Sarzep



 

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