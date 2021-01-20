Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe şanssızlığı!

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10'unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 40. randevusu

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 40. randevusuna çıkacak. 23 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 38 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.

Oğuzhan Sarzep

