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Rıza Çalımbay'ın korona testi pozitif çıktı

Rıza Çalımbay'ın korona testi pozitif çıktı
Rıza Çalımbay'ın korona testi pozitif çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın sahasında İspanyol ekibi Villareal’i ağırlayacak olan DG Sivasspor’da Rıza Çalımbay şoku yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü sabah saatlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu isimlerden birinin Teknik Direktör Rıza Çalımbay olduğu ortaya çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çalımbay açıklamasında, “Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bu önemli maçta Rıza Çalımbay takımın başında yer alamayacak ve görevi yardımcıları üstlenecek.

Oğuzhan Sarzep

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