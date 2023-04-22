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Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu
Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

 
Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayalap, altın madalya kazandı.
Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic'i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik'in rakibi olan Rıza, minderden 8-0'lık üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkan isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. Finalde de Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Rıza bu sonuçla 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

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