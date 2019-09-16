Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesinde Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bir önceki turda Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen ve aynı zamanda bu galibiyetle Olimpiyat kotası da almayı başaran Kayaalp, Eduard Popp karşısında üstün bir oyun sergileyerek 4-1 kazandı ve finale yükseldi.

Rıza Kayaalp finalde Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.