İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da gerçekleşen törende Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve milli güreşçi Taha Akgül yaptı. 

Kayaalp ve Yılmaz ailelerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından bir çok ismin katıldığı düğünde çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a verdi.
Rıza Kayaalp ile Zeynep Yılmaz, 27 Haziran'da da Yozgat'ta bir düğün yapacak.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.