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Rıza Kayaalp finalde!

Rıza Kayaalp finalde!
Rıza Kayaalp finalde!

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarı final maçına çıkan Rıza Kayaalp, Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kayaalp, final maçında yarın Gürcü sporcu Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması durumunda 9. kez Avrupa şampiyonu olacak ve "asrın güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'yı geride bırakacak. Kayaalp, kazanması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk güreşçi olarak da tarihe geçecek.  

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