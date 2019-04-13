İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rıza Kayaalp tarihe geçti ! Milli güreşçiden yeni rekor geldi

Rıza Kayaalp tarihe geçti ! Milli güreşçiden yeni rekor geldi
Rıza Kayaalp tarihe geçti ! Milli güreşçiden yeni rekor geldi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerindeki dokuzuncu Avrupa şampiyonluğuna imza atan Rıza Kayaalp, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğunu geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bükreş'te yer alan Polivalenta spor salonuna gelerek Rıza Kayaalp'i bu önemli maçta yalnız bırakmadı. 

Serbest stilde 7, kadınlarda 4 madalya kazanan Türkiye, bugün Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalya ile birlikte madalya sayısını 12'ye yükseltti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.