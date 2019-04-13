Rıza Kayaalp tarihe geçti ! Milli güreşçiden yeni rekor geldi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerindeki dokuzuncu Avrupa şampiyonluğuna imza atan Rıza Kayaalp, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğunu geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bükreş'te yer alan Polivalenta spor salonuna gelerek Rıza Kayaalp'i bu önemli maçta yalnız bırakmadı.

Serbest stilde 7, kadınlarda 4 madalya kazanan Türkiye, bugün Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalya ile birlikte madalya sayısını 12'ye yükseltti.