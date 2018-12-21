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Rıza Kayaalp'ten rakiplerine gözdağı

Rıza Kayaalp'ten rakiplerine gözdağı
Rıza Kayaalp'ten rakiplerine gözdağı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 yılı öncesinde İran’da düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde organize edinen Dünya Şampiyonası'nda hakem oyunları yüzünden mağlup olan ve ilk kez madalya kazanamayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu Rıza Kayaalp, İran'da minderi rakiplerine adeta dar etti. Macaristan'da dünya şampiyonu olan Sergey Semenov'u 6-0 yenen Rıza, 130 kiloda rakipsiz olduğunu ve gerçek şampiyonun kim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Milli güreşçi ayrıca Parsa Nazari'yi 6-0 ve Boban Zivanoviç'i 9-0 mağlup etmeyi başardı. Rıza Kayaalp gösterdiği başarılı performansla 2019 yılına hazır olduğunu gösterdi. 

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