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Rıza Sarraf'ın ‘izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi

Rıza Sarraf'ın ‘izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi
Rıza Sarraf'ın ‘izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi

Kandilli'deki köşkünde izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Rıza Sarraf’ın suça konu taşınmazında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, suça konu köşkün ön ve arka cephesine değişen ebatlarda ilaveler yapıldığı ve taşınmazın görüntü kirliğine neden olduğu belirtildi.

Kandilli'deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi eşliğinde köşkte keşif yapmıştı.

Raporda, ‘kültür ve tabiat varlıkları koruma alanı'nda olan taşınmaza, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğu belirtildi. Suça konu taşınmazın çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşmaya ve bu itibarla görüntü kirliğine neden olduğu kaydedildi. Belediye sınırları içinde bulunan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. Maddesine ilişkin aykırılık teşkil ettiği, binaya fazladan kapalı alan oluşturulduğu ve keşif tarihi itibariyle imara ve ruhsata uygun hale getirilmediği anlatıldı.

Gamze Erdemir
 

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