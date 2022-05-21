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Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı
Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı bir haftada günde 5 seferden yaklaşık 70 uçak ve toplam 8 bin 750 yolcu kullandı. Rize-Artin Havalimanı'ndan günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-geliş seferi yapılıyor.

İstanbul Havalimanından Rize'ye gelen Erdniç Teletar, yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı'ndan Rize'ye geldim. Çok güzel bir havalimanı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken, Şeref Kaya, isimli yolcu ise "Havalimanı çok güzel olmuş. Rize'ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık. Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.

Cengiz Yıldırım
 

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