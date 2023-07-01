Rize-Artvin Havalimanına uluslararası ilk uçuş gerçekleştirildi

14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yurt dışı uçuşu Umman'dan gerçekleştirildi. Umman ülkesine ait bir firma tarafından Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan ilk tarifeli uçak bugün saat 17.35'te Rize-Artvin Havalimanına iniş yaptı. İniş yapan uçak su takıyla karşılandı. Uçaktaki yolcular, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı ve alanda bulunan kişiler tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada yolculara Çaykur Rizespor atkısı Rize çayı ve lokum ikram edildi.

“İşim gereği çok fazla havalimanına gittim, bu tarz bir şey yok”

Birçok havalimanına gittiğini fakat Rize-Artvin Havalimanının hepsinden farklı olduğunu belirten uçağın pilotu Davut Aktaş, “Yeni bir havaalanına uluslararası olarak yolculuk yapmak bizim için gurur vericiydi. İnişte şehrin o güzel görüntüsü bizi gerçekten heyecanlandırdı. Özellikle uçağın sağ tarafında oturan yolcular şehri görünce mutlu oldu. İnince itfaiyenin de su ile karşılamasını herkes alkışladı. İşim gereği çok fazla havalimanına gittim, bu tarz bir şey yok. Göremezsiniz de bulamazsınız da. Havaalanı beklediğimden daha güzeldi. Çok küçük butik olarak tasarlanmış” diye konuştu.

“İndiğinizde nereye indiğinizi anladığınız nadir yerlerden birisiydi”

Uçağın havalimanına inmesiyle nereye indiklerini anladıklarını ifade eden Mecit Kothan, “Bizim için çok güzel anlardı. Zaten bu uçuşu özellikle seçtik. Dönüş uçuşumuz Rize'ye olacaktı. Böyle bir ana tanıklık etmek çok güzeldi. Kaptanımız da anonsunda ilk uçuş olduğundan bahsetmişti. Bunun her zaman denk gelmeyeceğini söyledi. Kameralarımızı hazırlayın dedi bizde hazırladık. İndiğimizde de horonla karşılandık. İkramlar yapıldı. Bundan önce yaklaşık 15 ülke gezdim. Birçok havaalanı gördüm. İndiğinizde nereye indiğinizi anladığınız nadir yerlerden birisiydi. Rize'ye indiğimizi anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ben dahil herkes çok sevindi”

Firmanın Genel Müdürü Mohamed Ahmed Abdulla Ahmed, Havalimanına gelen herkesin çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Rize'nin yeşili ve havası bizim için çok önemli. Aynı zamanda Rize çayı bizim için çok değerli bunu da bugün burada görmüş olduk. Biz de Ummanlı misafirler haricinde Rize'de ki insanları Umman'a davet ediyoruz. Dönüş uçaklarını kullanarak gelebilirler. Çok uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Ben dahil herkes çok sevindi. İnanılmaz bir havalimanı. Son derece modern ve içerisinde kültür barındırıyor. Herkes resim çekmek istediği için uçakta hafif bir eğim oldu” şeklinde konuştu.

“Umman'dan ilk kez tarifeli uçuşumuz gerçekleşti”

Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı ise Umman'dan ilk kez tarifeli uçuşun gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bugün ilk kez Rize-Artvin havalimanımız uluslararası tarifeli ve ticari niteliğe sahip uçuşla gündeme geliyor. Umman'dan ilk kez tarifeli uçuşumuz gerçekleşti. Bundan sonra haftada iki kez tarifeli uçuşlarla havalimanımız kullanılacak. Bugün 200 yolcuyla başlayan bu ziyaretler katlanarak yükselen bir ivmeyle devam edecek. İlimizin turizm açısından ülkemize yapacağımız katma değer açısından anlamlı ve özel buluyoruz. Bundan sonra havalimanımız ümit ediyoruz ki birçok insanımıza hizmet eden önemli bir lokasyon anlamına gelmiş bir havalimanı olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Ali Maşalacı - Cengiz Yıldırım



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