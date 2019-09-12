Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandı, dolgu çalışmalarının yüzde 41'i tamamlandı

İlk etapta 2022 yılının Ocak ayında yapılması planlanan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge halkına verdiği müjde ile çalışmalar iki katına çıkartılarak açılışı 2020 yılının Ekim ayına çekilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için geri sayım başladı. Bölge halkını heyecanlandıran ve bölgeye gelen turist sayısına doğrudan etki etmesi düşünülen Rize Artvin havalimanında 2 gemi, ortalama 200 kamyon olmak üzere 300'e yakın iş makinası gece gündüz çalışırken, 600 kişilik personel grubu da açılışın verilen tarihte gerçekleşebilmesi için görev yapıyor.

Üst yapı çalışmaları için dolgunun bitmesi beklenmeyecek

Yüzde 95'ini dolgu oluşturan Rize-Artvin Havalimanı'nda üst yapı çalışmaları için ise dolgunun bitmesi beklenmeyecek. Terminal binası gibi üst yapıyı oluşturan binaların ihalesi için Ulaştırma Bakanlığı tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, ihalenin Eylül ayı sonunda veya Ekim ayı başında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havalimanını bizzat takip ettiğini, son gelişinde ise havadan helikopter ile inceleyerek bilgi aldığını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Vatandaşlarımız müteahhitleriyle memleketin geldiği noktayla gurur duyuyordur. Ben gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Çünkü burası ciddi bir mühendislik alanı. Uluslararası referans olacak işler yapılıyor. Burası sıradan bir havaalanı inşaatı değil dünyada bir çok tekniğin ilk kez uygulandığı, hacmi, çalışma kapasitesi, çalışan iş makinaları, çalışan personel sayısı, hitap ettiği alan ilerde sağlayacağı faydalar gibi bir çok noktada mühendislik ortamı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da burayı bizzat takip ediyor. Son ziyaretinde havadan üzerinde 3 tur atmak kaydıyla bütün detaylarına kadar inceledi. İncelemesinin sonucunu ise indikten sonra yetkililerle, bizlerle paylaştı. Bazı talimatları oldu, soruları oldu. Burayı bizim vatandaşlarımız, Rize ve Rize ile beraber hitap edeceği tüm bölge insanı dört gözle bekliyor, yıllardır beklediği hayal ettiği bir yatırım. Bizim için çok önemli, cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetinden dolayı bizde anlık takip ediyoruz. Herkes 4 elle sarıldı, takip ediyor ve çalışıyor” dedi.

2'si 'Taşır 1' ve 'Taşır 2' isimli gemiler olmak üzere 300'e yakın iş makinasının havaalanı inşaatında çalıştığını ve günlük 120 bin ton dolgu yapıldığının altını çizen Rize Valisi Çeber, yapılan dolgunun miktarını "Günde küçük bir dağ buraya taşınıyor" ifadeleriyle anlattı. Çeber “Şuan itibariyle havaalanımız yüzde 41 seviyelerine ulaştı. 10 ay önce Rize Valiliği'ne başladığımda burası yüzde 14 buçuktaydı ve günlük ortalama 60-70 bin ton dolgu yapılıyordu. Bugün itibariyle yüzde 41'lerdeyiz, özellikle cumhurbaşkanımızın son talimatları ve ziyaretlerinden sonra yüklenici firma da iş programını ona göre revize ederek günlük 120 bin ton dolgu yapıyor. Yani günlük buraya küçük bir dağ getiriliyor. 300'e yakın iş makinasının çalıştığı bir makine parkı var burada. 200'e yakın kamyon ve 2 tane gemi olmak üzere 300'e yakın manika, 600'e yakın da personel çalışıyor. Havaalanı inşaatı devam ettiği sürece de bölgede 2 bin kişiye de iş veren bir inşaat sahası burası. Her şey son hız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu çalışmalar şirketlerin uluslararası referansıdır”

Rize-Artvin havalimanı gibi büyük projelerin uluslararası arenada Türk şirketlerinin bir referansı olduğunu dile getiren Çeber “Mimar Sinan der ya ‘Çıraklık eserim, kalfalık eserim, ustalık eserim' burası da gerçekten öyle ustalık eseri ve referans projelerimiz bunlar. Bu nedenle Türk firmaları uluslararası alanda havalimanları, otoyollar, büyük viyadükler, alışveriş merkezlerini artık dünyanın her tarafında yapıyor. Bu şantiyeler, bu tip çalışmalar uluslararası yerlerde takip edilen, çok ciddi mühendislik alanlarıdır” şeklinde konuştu.

“Havalimanıyla turist sayısı daha da artacak”

Doğu Karadeniz'in iklim şartları nedeniyle aksayan uçak seferleri için Rize-Artvin Havalimanı'nın bir alternatif olabileceğini de ifade eden Çeber “Rize-Artvin Havalimanı bölge turizmini çok ve direk etkileyecek. Şuanda bizim ortalama yıllık turizm amaçlı ziyaretçimiz son 2-3 yıldır 1 milyonlara dayandı. Bu 2012'lerde 250 binlerde olan ziyaretçi sayımız 7-8 yılda artarak 1 milyonlara geldi. Bugünde 800 binleri geçtik. Yıl sonunda yine 1.2 milyon civarında olacağımızı düşünüyoruz. Tabi havalimanı yapıldıktan sonra bun çok daha artacağını görüyoruz. Bu bir tahmin değil net bir görüntü. Doğu Karadeniz havzamızda Trabzon havalimanımız dışında Rize Havalimanı tamamlandığında Trabzon'un yükünü hafifletecek. Bugünlerde sivil havacılık ve Türk Hava Yolları'na en çok serzeniş giden konu; Trabzon'a giden uçak sayısı ve uçak fiyatlarıdır. Çok yoğun bir talep var. Rize bu anlamda yükü alacak. Bizim yöremize has iklim özellikleri var çok sık yağmur, sis, hava ulaşımını etkileyen nedenler var. Rize o anlamda da bir alternatif olacak. Sahip olduğu 3 bin metrelik pist uzunluğu ile dünyada en geniş gövdeli uçakların inebileceği bir havaalanı olacak. Her uçak inebilecek” diye konuştu.

"Terminal binaları ihaleye çıkıyor"

Dolgu işi tamamlanmadan üst yapı için ihale sürecinin başladığını ve Eylül ayının sonunda ihaleye çıkacağını dile getiren Çeber “Havaalanı işimizin yüzde 95'i dolgu işi, yüzde 5'i üst yapı işi. Üst yapının ihalesi bu ayın sonu, olmadı Ekim ayının başında yapılıyor. Terminal binalarının ihalesi bu ayın sonunda yapılıyor” bilgisini paylaştı.

Hasan Fehmi Demir