Rize-Artvin Havalimanı'nı 4,5 ayda 347 bin 834 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Eylül tarihleri arasında 69 bin 562 yolcu kullanırken, yurt içinde 501 uçak iniş kalkış yaparken 1 seferde yurtdışına yapıldı. Rize-Artvin havalimanı Açılışından 30 Eylül tarihine kadar toplamda 347 bin 834 yolcu kullandı.

Cengiz Yıldırım





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