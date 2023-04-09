Rize-Artvin Havalimanı'nı 710 bin 558 kişi kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 57 bin 186 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 458 uçak, dış hatlarda 3 uçak olmak üzere 461 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 31 Mart 2023 tarihine kadar geçen 10,5 aylık sürede toplamda 710 bin 558 yolcu kullandı.

Cengiz Yıldırım



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.