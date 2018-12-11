Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir? Kaç yaşında?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, emniyet binasında bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ile iki koruma polisi yaralandı. Silahlı saldırının neden gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor. Vurulan Altuğ Verdi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Acı haber az önce geldi. Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

ALTUĞ VERDİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda yaralanan Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisi geldi. Rize Emniyet Müdürü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.



