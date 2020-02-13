Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastının sır perdesi aralanıyor

Güvenlik kaynaklarına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Suikastla ilgili yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi.

Yedi ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 25 şüphelinin yakalandığı, FETÖ'ye mensup aranan 2 hücre üyesinin ise yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.

Rize'de saldırıyı düzenleyen Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Güvenlik birimlerinin, saldırgana ilişkin geriye dönük yapılan çalışmalarda, örgütle lise yıllarından itibaren temas kurduğu sanılıyor.

Söz konusu hücre yapılanması içerisinde aralarında 9'u aktif, çoğu ihraç edilmiş emniyet mensubu olmak üzere, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve KHK ile kapatılan örgütün yayın organlarından Cihan Haber Ajansı çalışanı da bulunuyor.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

İki yıl önce yaşanan menfur saldırının geçmişi

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için ‘tayini' bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğündeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü. Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi kurşunlar yağdırarak şehit etmişti. Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Sadık Kahraman