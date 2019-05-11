Rize GS Canlı İzle Bein Sports| Rizespor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Rize GS Canlı İzle Bein Sports Az Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Galatasaray,bugün saat 16.00'da karşılaşacağı rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.İşte maça dair bilgiler...

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ettikten sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."



Okan Buruk: "Kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz"



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ligin beşincisi ile aramızda 4 puanlık bir fark oluştu. Bu farkı kapatabilmek için kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Yeşil-mavili takımın Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin sonuna yaklaşırken zor bir süreç içerisinde olduklarını dile getirerek, “Önümüzde 3 maçımız var. Bunlardan ilki Galatasaray karşılaşması olacak. Şu an ligin lideri ve çok moralli bir takımlar. Bunun yanında deplasman karneleri de pek iyi olmayan bir takımlar. Dış sahada kolay kaybetmese de kolay da kazanamıyorlar. Bu nedenle iç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyircimiz özellikle iç sahada çok güzel bir atmosfer var. Bunu takımımızın oyunu ile birleştirmemiz var. Bundan önce kendi sahamızdaki maçlara nasıl çıktıysak Galatasaray maçına da öyle hazırlanıyoruz.

Oturttuğumuz bir oyunumuz var. İnşallah bu oyunumuzu kazanarak devam ettirebilirsek, ilk 5 için olan şansımız devam edecek. Bu anlamda Galatasaray maçını kazanmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Rizespor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Rizespor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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