Rize TS Canlı İzle Bein Sports| Rizespor Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Rize TS Canlı İzle Bein Sports... İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi. Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

Rodallega deplasmanda en çok gol atan isim oldu

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda kaydettiği 22 golün 9'u takımın bu sezon gol yükünü çeken Hugo Rodallega ve Nwakaeme ikilisinden geldi. Deplasmanda Hugo Rodallega 5 gol atarken, Nwakaeme de 4 kez fileleri havalandırdı. İkiliyi 2'şer golle Novak, Sosa ve Abdulkadir Parmak takip etti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da bordo-mavili takımla deplasmanda 2 gol atmıştı. Ekuban, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Amiri ise dış sahada birer gol atan oyuncular oldu. 1 golü ise Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kadu kendi kalesine yolladı.

Rize'de ev sahibi üstün

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, Trabzonspor 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Rizespor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Rizespor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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