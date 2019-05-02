Rize Valisi Kemal Çeber: 'Çocuklarımızın bedenen ve ruhen hiçbir sorunları yok'

Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ı bulmak için dünden bu yana AKUT, AFAD, jandarma, polis ekipleri ve Fındıklı halkı seferber oldu. Arama çalışmaları sonrasında sevindirici haber saat 10.15 sıralarında geldi. Kayıp çocukların ormanlık alanda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin eğitimli köpekleri tarafından bulunduğu, sağlıklarının iyi olduğu bildirildi. Çocuklar bulunmalarının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Fındıklı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, “Kendileri ile sohbet ettim. Aileleri ile görüştüm. Çok şükür çocuklarımızın bedenen ve ruhen hiçbir sorunları bulunmuyor. Sağlıkları yerinde. Sarıldık. ‘Sayın valim çok terliyim, sarılma' diyor. Gel de sarılma. Rize'de Uluslararası Adalet Konferansı vardı. Bulundu haberi gelince izin isteyerek hemen buraya bu sevinci paylaşmaya geldim. Arama çalışmalarına katılan iki köpek alanlarında Türkiye'nin en iyi köpekleri. Bütün testlerde en yüksek puanları alan köpeklerimiz. JAK'ımız AKUT'umuz, Jandarmamız, emniyetimiz alanlarında en iyileri. Niye ? Çünkü burası sel heyelan bölgesi. Arkadaşlarımız sürekli bu olaylarla karşılaşıyor, idmanlılar. İyi bir koordinasyon içinde çalıştılar. Hepimize geçmiş olsun. Elhamdülillah önemli bir badireyi atlattık. Benzer olaylarda yaşadığımız üzücü sonuçları da düşününce Rize olarak çok mutluyuz, Fındıklı olarak çok mutluyuz. Türkiye'nin de çok mutlu olduğunu gelen telefonlardan biliyoruz” dedi.

Bu tür durumlarda akla hemen kaçırılma ve organ mafyası gibi şeylerin sıkça konuşulduğunu hatırlatan Vali Çeber “Şuana kadar şüpheli olarak tespit ettiğimiz hiçbir durum yok.. Bize Yağız'ın anlattığı iki arkadaş yürüyüşe çıkıyorlar. Sonra ‘annemizi aradık' falan diyorlar. Bizim için önemli olan çocukların sağ salim bulunmasıydı. İki çocuğumuzun kaybolmalarında kriminal anlamda düşündürecek bir veri şuan için yok” ifadelerini kullandı.

Çocukların babaları Emin Yıldırım ve Serkan Özkan da başta jandarma, emniyet ve AKUT ekipleri olmak üzere çocuklarının bulunması için seferber olan tüm devlet görevlilerine ve Fındıklı halkına teşekkür ettiler.

Öte yandan çocukları bulan 6 kişilik JAK Timi'nde görev yapan Golden cinsi ‘Kır' ve Belçika Kurdu cinsi ‘Oyma' isimli arama kurtarma köpeklerinin alanlarının en iyisi olduğu bildirildi.