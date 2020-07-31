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Rize'de 15 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de 15 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti
Rize'de 15 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Rize merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. Gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıkan Melisa Kabil (15), bir anda dengesini kaybederek düştü.
Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Kabil, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabil, yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cenazesi otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Fehmi Demir
 

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