Rize'de 44 yaşındaki kayıp hasta kadın için arama çalışması başlatıldı

Olay ilçeye bağlı Ilıca köyü dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Hatice Tekin bir anda gözden kayboldu. Kendisini arayan yakınlarının bir sonuç alamaması nedeniyle yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) sevk edildi. Tekin'in kaybolduğu alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İsmet Kösoğlu

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