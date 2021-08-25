Rize'de acil yıkım kararı alınan 17 binanın yıkımına başlandı

Rize'yi 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel ve heyelanlar meydana gelmişti.

Merkeze bağlı köyler, Muradiye Beldesi, Güneysu ilçesi ve Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bin 217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapılmış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edilerek tahliye kararı verilmişti.

Sel ve heyelanlarda etkilenen evler arasında bulunan ve ilk etapta acil yıkılması planlanan 17 binanın yıkımına Rize merkeze bağlı Güzelyurt köyünde de 3 katlı Ali Furtuna'nın evi ile başlandı. Araç ulaşım sağlanamayan diğer evlerde ise işçiler tarafından el yordamıyla yıkım gerçekleştiriliyor.

3 yıldır evi boşalttıklarını ve bölgede heyelan tehlikesi olduğu için evde kalmadıklarını dile getiren Saadet Furtuna, “2-3 yıl önce sabah saatlerinde yaşanan sel ve heyelanda evimiz zarar görmüştü. Evde hasar oluşmuştu. Sonra biz evi boşalttık ama 3 yıldır böyle bekliyordu. Afet bölgesi dediler. Özel İdare gelip yolu kapattı. Heyelan tehlikesi var. Menfez yapıldı. Geçen ki selde biz burada hiç uyumadık. Burası yine kapandı. Devletimiz gerekeni yapsın. Burası heyelanlı bölge, toprak gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Osman Kubilay Küçükmustafa - Hasan Fehmi Demir



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