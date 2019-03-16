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Rize'de amatör maçta olay çıktı

Rize'de amatör maçta olay çıktı
Rize'de amatör maçta olay çıktı

Rize Süper Amatör Küme’de 1-1’lik Güneyspor-Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından olay çıktı.

Çayeli İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından futbolcu Akif Yılmaz, hakemin üzerine yürüyünce saha karıştı. Hakemin üzerine yürüyen futbolcusu Akif Yılmaz'a engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybederek yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Çamanka, oyuncusunu sakinleştirmeyi güçlükle de olsa başardı. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden bastırılırdı.

Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.  

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Cemil Kus


 

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