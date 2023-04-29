İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Rize'de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Rize'de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde dereye uçan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Rize’de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesi Kaptanpaşa yolu Buzlupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 KB 8639 plakalı aracın sürücüsü H.B. (54), Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü H.B. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.B. (51), B.B. (22) ve M.Ö. (65) isimli şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.Ö. (54) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kubilay Ateş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.