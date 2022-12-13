Rize'de ata tohum seferberliği

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ziraat Odası'nın 2017 yılında Rize'nin çevre illerinden ata tohumları toplamak için arayış içine girdi. Yaptıkları arayışın sonunda çevre illerdeki Ziraat Odalarıyla görüşme sonucu ata tohumlarını topladı. Topladıkları tohumları kendi bahçelerinde ekerek 100 bin fide üreterek Fındıklı halkına dağıttılar. Her yıl ata tohumu dağıtmayı gelenek haline getiren Ziraat Odası bu yılda 5 milyon ata tohumu dağıtmayı planlıyor. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, ata tohumlarını toplamalarındaki amacın hiçbir kimyasal kullanmadan doğal şekilde üretmek olduğunu söyledi.

"Ata tohumlarını daha büyük kitlelerle daha büyük topraklarda dikilmesini sağlayacağız"

Yaptıkları projeyi anlatan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, yapacakları dağıtımların sadece Rizelilere yönelik olmayacağını belirterek "2017 yılında Ordu'nun ilçe odalarından başlayarak Artvin Borçka'ya kadar bütün odalarla konuşarak geleneksel ata tohumlarını istedik. Bu tohumları Fındıklı Ziraat Odasında topladık. Üretim bahçelerimizde de ektik. 2017 yılında elde ettiğimiz tohumlardan fide üreterek, 100 bin fide dağıtımı yaptık. Sonraki yıl 500 bin tohum dağıttık. Daha sonraki yıl 1 milyon tohum dağıttık. Geçen yıl 2 milyon dağıttık bu yılda 4 milyon ile 5 milyon arasında tohum elde ettik. Bu tohumları paketliyoruz ve çeşitlendiriyoruz. 2023 yılının Şubat ayında, bu sefer sadece Fındıklı halkına değil, çevre illerden gelenlerle paylaşacağız. Ata tohumlarını daha büyük kitlelerle daha büyük topraklarda dikilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Maşalacı

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