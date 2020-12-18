Rize'de aynı ailede yaşanan korona virüs ölümlerinin ardından şok iddia

Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul'da yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde toprağa verildi. Covid-19'dan tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç'te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken, Muhammet Genç'in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık'ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi.

Öte yandan Burak Genç'in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Covid-19'a yakalanan 12 kişiden 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken, hastanede tedavisi süren ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç'te 11 Aralık tarihinde Covid-19 hastalığına yenik düştü.

Ağabeyi Ali Genç'i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi Covid-19 nedeniyle toprağa verilirken, Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Burak Genç'in vefatından sonra tabutunun açıldığı ve sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişinin ise Genç'in tabutunun açıldığı sırada orada olduğu iddia edildi. Hem komşuları hem de dün toprağa verilen Fatma Duman'ın akrabası olan Mevlüt Duman, iddiaları kendisinin de duyduğunu dile getirerek, “Torunu vefat etmişti, oradan hastalık mı ne bulaştıysa burada hastanede yattı.

14 gün üzerine dün sabah kendisini kaybettik. Bir aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Burak Genç vefat ettiğinde tabutun açıldığını duyduk. Aslı astarı var mı bilmiyoruz. Komşularımız öyle söyledi ama biz görmedik tabii ki. Bir tane daha hastamız var, onun da durumu ağır. İstanbul'da tedavi görüyor. Fatma Duman'ın kız kardeşi” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir