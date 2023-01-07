Rize'de bir vatandaş çöken yolda son anda kurtuldu

Çayeli Şairler Deresi'nde şiddetli yağmurunda etkisi ile debisi artan dere, ıslah çalışmaları nedeniyle duvarın arkasında kalan asfalt yolun altında ki toprağın kaymasına neden oldu. Zamanla asfaltın altının tamamen boşalması ile yol çatlayarak bir anda koptu. O esnada oradan geçen bir vatandaş ise kopan yol ile birlikte dere yatağından düşmekten son anda kurtuldu. Vatandaşın kopan yoldan kaçtığı anlar ise bir başka vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Kubilay Ateş



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