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Rize'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Rize'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Rize'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Köprübaşı köyünde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden ötürü örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden köydeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Rize, Pazar ve çevre ilçelerden Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken 1 hektarlık alan zarar gördü.

Cemil Kus
 

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