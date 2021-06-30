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Rize'de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Rize'de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Rize'de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sıcak hava nedeniyle bunalarak serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emre Tutan bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin Tutan'ın denizde kaybolduğunu fark etmesi üzerine kolluk kuvvetlerine haber verildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Tutan denizden çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cengiz Yıldırım
 

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